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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.07.2019 - 21:02, Son Güncelleme:

Trabzonspor - Parma maçında 4 gol

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Trabzonspor - Parma maçında 4 gol

Trabzonspor, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalya’nın Parma takımı ile karşı karşıya geldi. Ottensheim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Parma’nın üstünlüğüyle tamamlanırken, karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Bordo-mavililer kamptaki ilk iki hazırlık maçında da Haladas ile 0-0, Hoffenheim ile 3-3 berabere kalmıştı.

YENİLERDEN 3 İSİM 11’DE

Avusturya’daki üçüncü hazırlık maçında Parma ile karşı karşıya gelen Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman yeni transferlerden Yusuf Sarı, Erce Kardeşler ve Gaston Campi’ya ilk 11’de şans tanıdı. Diğer yeni transferler ise yedek kulübesinde yer aldı.

YUSUF YAZICI, HOSSEINI VE NOVAK RİSKE EDİLMEDİ

Trabzonspor'da sağ ayak baş parmağında zedelenme olan Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Majid Hosseini ve Filip Novak, Parma maçında oynatılmadı. Teknik direktör Ünal Karaman’ın bu oyunculara Verona ile oynanacak son hazırlık maçında şans vermesi bekleniyor.

EKUBAN KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor’da Afrika Uluslar Kupası’nda Gana milli takımı ile mücadele etmesi nedeniyle Avusturya kampına geç katılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, Parma karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Yan sahada telafi antrenmanı yapan Ekuban’ın Avusturya kampında Verona ile oynanacak son hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar Parma ile oynanan hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlere sığmayan taraftarlar, saha kenarından ve kale arkalarından maçı izlemek zorunda kaldı. Karşılaşmayı bir grup Parma taraftarı da izledi.

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