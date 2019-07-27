Trabzonspor - Parma maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni sezon için geri sayımını sürdüren Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde çalışmalarına devam ediyor. Bordo- Mavili takım, üçüncü hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla yapacak. Takımın taraftarları günler öncesinden maç bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Parma maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yoğun çalışmalarına kısa bir ara veren Trabzonspor, Parma karşılaşmasıyla hazırlık çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. 29 Temmuz'da da Verona takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası Avusturya kampını tamamlayıp Trabzon'a dönecek olan Bordo- Mavili takım, Haladas ile Hoffenheim ile iki hazırlık maçı yapmıştı. Peki, Trabzonspor - Parma maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ottensheim kasabasında oynanacak karşılaşma TRT Spor’dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak, maç TSİ 19.30'da başlayacak.
KADRODA MİKEL EKSİK
Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadroda da toparlanmaya başladı. Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın da dün kampa dahil olmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin olan Mikel'in takıma Trabzon'da katılacağı ve burada kendisi için de imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
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