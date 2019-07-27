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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.07.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Trabzonspor - Parma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Trabzonspor - Parma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezon için geri sayımını sürdüren Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde çalışmalarına devam ediyor. Bordo- Mavili takım, üçüncü hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla yapacak. Takımın taraftarları günler öncesinden maç bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Parma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yoğun çalışmalarına kısa bir ara veren Trabzonspor, Parma karşılaşmasıyla hazırlık çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. 29 Temmuz'da da Verona takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası Avusturya kampını tamamlayıp Trabzon'a dönecek olan Bordo- Mavili takım, Haladas ile Hoffenheim ile iki hazırlık maçı yapmıştı. Peki, Trabzonspor - Parma maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ottensheim kasabasında oynanacak karşılaşma TRT Spor’dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak, maç TSİ 19.30'da başlayacak.

KADRODA MİKEL EKSİK

Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadroda da toparlanmaya başladı. Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın da dün kampa dahil olmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin olan Mikel'in takıma Trabzon'da katılacağı ve burada kendisi için de imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

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