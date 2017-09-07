Trabzonspor orta saha transferi için şartları zorluyor!

Trabzonspor, yarın sona erecek birinci transfer tescil döneminin son anına kadar orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürecek.

Stoper için Olimpik Marsilyalı Tomas Hubocan’ın kiralık olarak transferi konusunda el sıkışan bordo mavililer, orta sahaya da bir takviye yaparak transfer çalışmalarını noktalamak istiyor.

Trabzonspor yönetimi, yarın sona erecek olan transfer dönemi öncesi uzun süredir gündeminde yer alan AC Milanlı Jose Sosa ile Werder Bremen’den Zlatko Junuzovic ikilisinden birinin transferini olumlu sonuçlandırmaya çalışacak.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Junuzovic için kulübü Werder Bremen ve oyuncu ile yapılan görüşmelerden henüz net bir karar çıkmaması üzerine bordo mavililerin yeniden Jose Sosa transferine yöneldiği belirtildi. 32 yaşındaki oyuncu için İtalya Seri A ekibini ikna eden Trabzonspor’un, Sosa için de şartlarını son güne kadar zorlayacağı ifade edildi. 2016-17 sezonunda Milan forması ile 19 maçta görev yapan ve 3 asistle oynayan Sosa, bu sezon ise forma şansı bulamadı.

KADRODA 4’ÜNCÜ SLOVAK FUTBOLCU OLACAK

Trabzonspor’da Jan Durica, Matus Bero ve Juraj Kucka’nın ardından Tomas Hubocan’ın da takıma katılmasıyla kadrodaki Slovak futbolcu sayısı 4’e yükselecek. Bordo mavililerde 22 Temmuz 2016’da takıma katılan Jan Durica’nın ardından önce Matus Bero, bu sezon başında da Juraj Kucka kadroya dahil olmuştu. Son olarak savunma oyuncusu Tomas Hubocan’ın da kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıklayan Trabzonspor’da bu transferin de sonuçlanmasının ardından takımdaki Slovak futbolcu sayısı 4 olacak.

Bordo mavili takımda ayrıca yabancı oyuncular arasında Kolombiyalı Rodallega ile Castlillo ve Arjantinli Mas ile Ibanez de aynı ülkeden kadroda yer alan isimler arasında bulunuyor.



