Trabzonspor, Novak ile 2.5 yıllığına anlaştı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Filip Novak'ın kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FIFA Dayanışma Katkı Bedeli kulübümüze ait olmak üzere, F.C. Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 900 bin Euro ödenecektir. Profesyonel futbolcu Filip Novak ile 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2017-18 futbol sezonu için 430 bin Euro, 2018-19 futbol sezonu için 860 bin Euro ücret, 2019-20 futbol sezonu için 860 bin Euro garanti ücret ödenecektir” denildi.

Bu arada, Novak için yarın saat 09:30’da imza töreni düzenleneceği açıklandı.