Trabzonspor Nemanja Andusic'in kiralandığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Nemanja Andusic'in Balıkesirspor'a kiralandığını bu sabah borsaya bildirdi.
Açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic, 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar, Balıkesirspor Kulübü'ne kiralanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2019-20 futbol sezonundaki tüm hakedişleri, Balıkesirspor Kulübü tarafından karşılanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
Transfer tahtasının açılmasının ardından Balıkesirspor’un anlaşma sağladığı isimlerin bazıları ise şu şekilde:
Antonio Mrsic (Hapoel Rishon Lezion)
Nemanja Andusic (Trabzonspor - Kiralık)
Nermin Hodzic (Adana Demirspor)
Aly Malle (Udinese - Kiralık)
Djemoussa Traore (Adana Demirspor)
Batuhan İşçiler (Adana Demirspor)
Sezer Özmen (Adana Demirspor)
Beray Aydoğdu (Sakaryaspor)
Abdülkadir Kayalı (Kulüpsüz)
Cenk Güvenç (Kulüpsüz)
Anıl Taşdemir (Kulüpsüz)
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