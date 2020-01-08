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Spor Arena
Haber Giriş: 08.01.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Trabzonspor, Ndiaye'nin ilk maçında Bursaspor'la berabere kaldı

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Trabzonspor, Ndiaye'nin ilk maçında Bursaspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'la karşılaştı.Trabzonspor yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk maçına çıkarken, yeni transfer Badou Ndiaye de ilk kez bordo mavili formayı giydi.

Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan hazırlık maçında gol sesi çıkmadı.

Bordo mavili ekibin yeni transferi Ndiaye'nin ilk 11'de görev yaptığı mücadelede karşılıklı ataklara rağmen fileler havalanmadı.

Trabzonspor kamp çalışmalarına Antalya'da devam ediyor...

İki takımın ilk 11'leri şöyleydi;

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hosseini, İvanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Kamil, Fırat, Ekuban

Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov

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