Trabzonspor, MTK Budapeşte ile hazırlık maçı oynayacak
Sezonun ikinci yarısına Antalyada yaptığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan Trabzonspor, cuma günü Macaristanın MTK Budapeşte takımı ile hazırlık maçı oynayacak.
Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden ADO Den Haag'ı 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, devre arası kamp çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçında 11 Ocak Cuma günü Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile karşılaşacak.
Miracle Futbol Tesislerinde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
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