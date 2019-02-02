Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70. randevuda.. Geride kalan 69 maçta bordo-mavili takımın, galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor .Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, bugün Trabzon'da yapacakları maçla ligde 70. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 69 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 110 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü. Peki Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?
İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor, üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 34 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı. Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.
Trabzonspor ve Ankaragücü, Süper Lig'de 69 maçta karşı karşıya geldi. Trabzonspor bu maçların 36'sını kazanırken, Ankaragücü 16 galibiyet aldı. Trabzonspor, Ankaragücü'nü ağırladığı 34 Süper Lig maçının 32'sinde yenilmedi. Ankaragücü'nün bu deplasmanda elde ettiği son lig galibiyeti Mart 2007'de geldi.
Evinde oynadığı son lig maçında Başakşehir'e 2-4 mağlup olan Trabzonspor, daha önceki altı karşılaşmada yenilmemişti. Deplasmandaki son dört maçını kazanamayan ve son iki maçını toplamda 10 gol yiyerek kaybeden Ankaragücü, bu sezon dış sahada maç kazanamadığı en uzun serisini yaşıyor.
Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de beş maçtır kaybeden ve bu maçların hiçbirinde gol atamayan Ankaragücü, iki alanda da ligin en uzun serilerinin sahibi. Ankara ekibi en son, ligden düştüğü 2011/12 sezonunda bundan daha uzun mağlubiyet serisi yaşamıştı.
Bu sezon iç sahada Trabzonspor'dan daha fazla gol atan ve puan toplayan tek Süper Lig takımı Galatasaray. Bu sezon Süper Lig'de Rizespor'un ardından kalesine en fazla isabetli şut gelen takım olan Ankaragücü, aynı zamanda ligin en fazla gol yiyen ekibi konumunda.
Süper Lig'de bu sezon en fazla isabetli şut çeken takım ile en az isabetli şut çeken ekip bu maçta karşılaşıyor. Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son altı golün dördü Mostapha El Kabir'den geldi. Ancak Ankara ekibi ligde 30 Kasım 2018'den bu yana gol atamıyor. Ligde bu sezon 19 maçta 10 gole direkt katkı yapan Hugo Rodallega, aynı sayıda gol katkısını bundan önceki 34 maçta yapabilmişti.
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