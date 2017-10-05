Trabzonspor, milli maç arasında eksiklerini giderecek

50’nci yılı olan ve zirveyi hedeflediği 2017-18 sezonuna beklenen başlangıcı yapamayan, ilk 7 haftada 9 puan toplayarak 9’uncu sırada yer alan bordo mavililer, milli arada yara saracak. Cumartesi günü Katar’a giderek burada özel bir maç oynayacak bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, bu maçta eksiklerini görme ve giderme fırsatı bulacak.

SAVUNMAYA ACİL ÖNLEM PLANI

Özellikle de savunma hattında önemli sorunlar yaşayan ve 7 haftalık bölümde tüm maçlarda kalesinde gol gören Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal’ın, bu zaaflarını en aza indirmeye çalışacağı öğrenildi. Yanal’ın savunma hattında yaşanan zaaflar üzerinde özel olarak durduğu, milli aranın ardından iyi bir çıkış yakalayarak camianın da yüzünü güldürecek sonuçları almayı hedeflediği belirtildi.

PEREİRA TATİLİ ÇALIŞARAK GEÇİRDİ

Bu arada Süper Lig’in 7’nci haftasında oynanan Beşiktaş maçının ardından 3 günlük izne çıkan Trabzonspor’da Joao Pereira’nın tatilini çalışarak geçirdiği öğrenildi. Bordo mavili takımda ilk 7 haftada en çok süre alan isim olan 33 yaşındaki sağ bek, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde salonda özel çalışmalar yaptığı belirtildi.