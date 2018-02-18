Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Ligin 22. Haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Haftanın önemli karşılaşmasını bekleyen futbolseverler ise büyük bir merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde taraftarlar arasında heyecan zirve yaptı. Zorlu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını soruşturan futbolseverler, sorularının yanıtını internette arıyor. Peki, Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda canlı, saat kaçta? İşte detaylar...
TRABZONSPOR- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, bugün oynanacak müsabaka ile 20. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Medical Park’ta saat 16.00’da başlayacak karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım olacak. Yıldırım’ın yardımcılıklarını ise, İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak.
Maç beIN SPORTS 1'den naklen canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen taraftarlar ise beIN Connect uygulamasını kullanabilir. Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park'ta yarın yapacakları maçla ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 19 maçın 9'unda Trabzonspor, 4'ünde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu maçlarda 13 gol atarken, 9 gol yedi. Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Esteban Alvarado ile Mustafa Akbaş forma giyemeyecceği öngörülüyor. Burak Yılmaz'ın ise Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuşması bekleniyor. Trabzon ekibinde kart cezası biten Yusuf Yazıcı bugün ilk 11 görev alabilir.
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