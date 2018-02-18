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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTrabzonspor Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Arena Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Arena
18.02.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor Ligin 22. Haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Haftanın önemli karşılaşmasını bekleyen futbolseverler ise büyük bir merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Trabzonspor  Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde taraftarlar arasında heyecan zirve yaptı. Zorlu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını soruşturan futbolseverler, sorularının yanıtını internette arıyor. Peki, Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda canlı, saat kaçta? İşte detaylar...

TRABZONSPOR- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, bugün oynanacak müsabaka ile 20. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Medical Park’ta saat 16.00’da başlayacak karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım olacak. Yıldırım’ın yardımcılıklarını ise, İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Maç beIN SPORTS 1'den naklen canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen taraftarlar ise beIN Connect uygulamasını kullanabilir. Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park'ta yarın yapacakları maçla ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 19 maçın 9'unda Trabzonspor, 4'ünde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu.  Bordo-mavililer, bu maçlarda 13 gol atarken, 9 gol yedi. Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor,  2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Esteban Alvarado ile Mustafa Akbaş forma giyemeyecceği öngörülüyor. Burak Yılmaz'ın ise Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuşması bekleniyor. Trabzon ekibinde kart cezası biten Yusuf Yazıcı bugün ilk 11 görev alabilir.

İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'de, kart cezası biten tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, zorlu Trabzon deplasmanında takımında yer alabilir

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