MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor Marşı Beste Yarışması'nın birincisi belli oldu
GeriFutbol Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nın birincisi belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:14,Son Güncelleme:/

Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nın birincisi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda birinci olan eser belli oldu.

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması", ödül töreni KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

380 eserin juri tarafından değerlendirilmeye alındığı yarışmada 6 eser finale kaldı. Yoğun bir ilginin olduğu gecede birinciliği, "Sevdamız Trabzonspor" bestesiyle Gülnaz Yılmaz alırken, ikinciliği 'Karadeniz Fırtınası Şanlı Trabzon" ile Mesut Döner ve Hüseyin Avni Döner kardeşler, üçüncülüğü ise 'Şampiyonum Trabzonspor' bestesiyle Ömer Topal ve Erdem Temel elde etti. Mansiyon ödüllerine ise 'Zafer Yakın' bestesiyle Nuri Sarp, 'Biz Sana Aşığız İşte' Köksal Ayşan ve 'Bordo Mavi Rengimiz' Muhammet Ali Yılmaz layık görüldü. Yarışmada birinciye 30 bin, ikinciye 15 ve üçüncüye ise 10 bin TL ödül verildi.

Ödül törenin ardından geceyle ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Ortahisar Belediyesi teşekkür ederek, "Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum. Trabzonspor marşlarının arasına yenisini eklemek fikri ondan çıkmıştı. 380 eser geldi. Bunun için zaman ayıran herkese çok teşekkür ederiz. Trabzonspor'un marş portföyüne yeni marşlar eklemiş olduk" dedi.

Trabzonspor Marşı Beste Yarışmasının birincisi belli oldu

Trabzonspor Marşı Beste Yarışmasının birincisi belli oldu

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Trabzonspor Marşı Beste Yarışmasının birincisi belli oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle