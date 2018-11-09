Trabzonspor Malatya'da çöktü!
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, ligin flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'un konuğuydu. Mücadele Malatya ekibinin 5-0 ezici üstünlüğüyle son buldu. Ev sahibi takımın gollerini Guilherme (2), Danijel Aleksic ve Khalid Boutaib kaydetti. Erol Bulut'un ekibi, 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başlattığıo galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve 21 puanla 2. sıraya yerleşti. Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakan Ünal Karaman'ın ekibi ise 4 maçtır kazanamıyor ve 16 puanda kaldı. Bordo-mavililer ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme (Dk. 80 Rahman), Murat Yıldırım, Boutaib (Dk. 88 Eren), Adem (Dk. 70 Pereira), Sadık, Ahmet İldiz, Aleksic, Issam, Mina
TRABZONSPOR: Onur - Hosseini (Dk. 54 Hüseyin), Rodallega, Jose, Olcay, Zargo, Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir (Dk. 54 Ekuban), Novak, Nwakaeme
GOLLER: Dk. 36 Guilherme, Dk. 38 Aleksic, Dk. 48 Guilherme, Dk. 51 Boutaib, Dk. 64 Guilherme (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Boutaib (Yeni Malatyaspor) - Rodallega (Trabzonspor)
TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu futbolcular taraftarlarının yanına giderek skordan dolayı özür diledi. Bordo mavili futbolcular taraftara, 5-0'lık mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını söylerken, karşılaşmayı izleyen tüm bordo mavili taraftarlardan özür dilediklerini belirttiler.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayan karşılaşmada ligin son 3 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo mavililer, zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet hasretine son vererek moral bulmak istiyor. Bordo mavili takımda karşılaşma öncesi Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın sakatlıkları bulunuyor. Bursaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündeme gelen Burak Yılmaz'ın yerine Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin forma giymesi bekleniyor.
3'ÜNCÜ KEZ KARŞILAŞTILAR
Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 3'üncü kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon ilk olarak Malatya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor, kendi evinde ise rakibini 4-1'lik sonuçla mağlup etmişti. Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya geldi.
KADROLAR
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme, Murat Yıldırım, Boutaib, Adem, Sadık, Ahmet İldiz, Aleksic, İssam, Mina
TRABZONSPOR: Onur - Hosseını, Rodallega, Jose, Olcay, Zargo, Onazı, Joao, Abdülkadir, Novak, Nwakaeme
BURAK YILMAZ KENTE GELMEDİ
Trabzonspor'da Bursaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepkinin ardından yönetim tarafından 500 bin TL para cezası verilen Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma şansı bulamadı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Stada giriş sağlayanların üst araması yapılırken, tüm kapılar ile stat çevresinde önlem alındı.
TRİBÜNLER KISMEN DOLDU
Evkur Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı biletlerinin satışa sunulmasıyla tükenmeye başladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Trabzonspor taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribün tamamen doldu. Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 10 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kalmadı.
TARAFTARLARDAN LÖSEMİYE FARKINDALIK
Mücadele başlarken İstiklal Marşı okunduğu sırada taraftarlar 'Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla farkındalık yaratmak için maske taktı.
MALATYA TRİBÜNLERİNDE ÜNAL KARAMAN SESLERİ
1987 yılında Malatyaspor'da forma şansı bulan tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'a sevgisi bulunan sarı kırmızılı taraftarlar Karaman'ı tribüne çağırdı. Taraftarların yanına giden Karaman, taraftarları alkışladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boutaib, ikili mücadeleden sonra şutunu çekti, top auta çıktı.
36'ncı dakikada Boutaib pasını bekletmeden Guilherme'ye aktardı. Guilherme, ceza alanına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
38'inci dakikada Aleksic sağ kanattaki Guilherme'ye pasını verip hızla içeri girdi. Ardından Guilherme'nin ceza alanına yaptığı ortaya hareketlenen Aleksic'in sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top ağlara buluştu: 2-0.
45'inci dakikada sol çaprazda ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Jose Sosa direkt kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top üstten auta gitti.
48'inci dakikada serbest vuruşta kaleyi karşıdan gören yerden sert vuran Aleksic, topu ağlara gönderdi: 3-0.
51'inci dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0.
64'üncü dakikada Aleksic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Guilherme topa dokundu. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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