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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.04.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Malatyaspor maçına rövanş olarak bakıyor

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Trabzonspor, Malatyaspor maçına rövanş olarak bakıyor

Spor Toto Süper Lig’de E. Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, zorlu müsabakaya rövanş olarak bakıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da intikam için değil, 3 puan için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 20 Nisan Cumartesi günü sahasında E. Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 4 maçlık galibiyet serisini rakibi karşısında 5 maça çıkarmak istiyor. Avrupa Kupaları'na katılma yolunda önemli maçlarından birine daha çıkacak olan bordo-mavililer, ligin ilk yarısında 5-0 mağlup oldukları rakipleriyle oynayacakları müsabakaya intikam değil rövanş maçı olarak bakıyor.

Trabzonspor’da rota John Ogu
Trabzonspor’da rota John Ogu

İntikam değil rövanş maçı
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 5-0 mağlup olan bordo-mavililer, ağır yenilgiyi unutmuş değil. Alınan farklı yenilginin ardından bir dizi köklü radikal kararlar alan ve kulüpte yeni düzenlemelere giden Trabzonspor, sahasında oynayacağı maça ise intikam maçı olarak değil, rövanş maçı olarak bakıyor. Özellikle sosyal medyada maçın ambiyansını yükseltecek söylemlerin önüne geçmek isteyen bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına intikam değil, rövanş maçı olarak baktıklarını vurguladı. Ağaoğlu, “Bizim için intikam değil rövanş maçı olacak. Sahaya 3 puan için çıkacağız. Başka bir düşüncemiz yok" dedi.

Rövanş sırası Yeni Malatyaspor’da
Avrupa Kupaları'na katılma yolunda kritik müsabakalar oynayan Karadeniz ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında puan kaptırdığı rakiplerinden ise rövanşı alıyor. Trabzonspor, ligin ilk yarısında galip gelemediği rakipleri Antalyaspor ve Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci yarısında ise Antalyaspor’u 4-1 ve Bursaspor’u 1-0’la geçerek ilk yarıda yenemediği rakiplerini mağlup etme başarısı gösterdi.

Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarıTrabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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Trabzonspor, Malatyaspor maçına rövanş olarak bakıyor

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