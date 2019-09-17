Trabzonspor, Madrid’e gitti
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid’e gitti.
Trabzon’daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.45’te özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı İspanya’nın Madrid şehrine hareket etti.
- Kadroda 6 eksik var
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi, kadroda yer almadı.
Karadeniz ekibinde ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Ekuban'ın 2 ay, menisküs ameliyatı geçiren oyunculardan Yusuf Sarı'nın 4 ila 6 hafta, Abdülkadir Ömür'ün 4 ila 6 ay, kasığında yırtık olan Fernandes'in ise 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Geçen sezon aşil tendonundan ameliyat edilen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi 9 aydır takıma katılamazken, Kamil Ahmet Çörekçi de sezon başından bu yana görev alamıyor.
Bordo-mavili takımın kadrosunda Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth ve Muhammet Akpınar olmak üzere 20 futbolcu yer alıyor.
Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile Joao Pereira 18 Eylül Çarşamba günü 17.30’da Getafe Alfonso Pérez Stadyumu’nda basın toplantısı gerçekleştirilecek. Bordo-mavililer, yine Alfonso Pérez Stadyumu’nda 18.00’de yapacağı antrenmanla ise hazırlıklarını tamamlayacak.
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