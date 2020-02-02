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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

Trabzonspor maçında Fenerbahçeli taraftarların konuştuğu pozisyon! Emre Belözoğlu ve Obi Mikel...

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Trabzonspor maçında Fenerbahçeli taraftarların konuştuğu pozisyon! Emre Belözoğlu ve Obi Mikel...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında John Obi Mikel'in Emre Belözoğlu'na yaptığı hareket, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Emre Belözoğlu, maçın son bölümlerinde John Obi Mikel ile ikili pozisyona girdi ve kendisini yerde buldu.

Fenerbahçe taraftarları ise Nijeryalı futbolcunun yaptığı harekete tepki gösterdi. Emre'nin yerde yattığı bir pozisyonda Mikel tarafından ayağıyla itildiği belirtildi.

Sarı lacivertli taraftarlar, bu pozisyona sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve Mikel'e kart gösterilmesi gerektiğini söylediler.


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