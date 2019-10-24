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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.10.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Krasnodar maç bilgileri

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Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Krasnodar maç bilgileri

Trabzonspor- Krasnodar maçı için geri sayım devam ediyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Krasnodar’u ağırlayacak. Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalışacak. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Trabzonspor Krasnodar maç bilgileri…

Trabzonsporlu taraftarların gözü kulağı UEFA Avrupa Liginde. Bordo-mavili takım, C Grubu'nda üçüncü haftada Rusya'dan Krasnodar'ı ağırlayacak. Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de 84. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 47 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Trabzonspor Krasnodar maç bilgileri...

Medical Park Stadı'nda, saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya'dan Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak. 

Trabzonspor - Krasnodar muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martinovich, Spajic, Petrov, Olsson, Younes, Vilhena, Stotskiy, Suleymanov, Ari, Berg

Rus ekibi Krasnodar'ın 2018-19 sezonundan en iyi görüntüleri izliyoruz...

Trabzonspor'da 3 eksik

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Ogeny Onazi, Caleb Ekuban ve Adbülkadir Ömür, Krasnodar karşısında forma giyemeyecek. Birinci derece uyluk ön adale zorlanması bulunan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel’in durumunun ise maç saatinde netleşmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Avrupa’da 132. maçına çıkıyor

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 83, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 84. maç

Trabzonspor, Krasnodar maçıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 84. kez sahada olacak. Bu kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 83 maçın 33’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 28 maçta rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 111 gole engel olamadı.

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