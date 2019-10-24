Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Krasnodar maç bilgileri
Trabzonspor- Krasnodar maçı için geri sayım devam ediyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Krasnodar’u ağırlayacak. Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalışacak. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Trabzonspor Krasnodar maç bilgileri…
Trabzonsporlu taraftarların gözü kulağı UEFA Avrupa Liginde. Bordo-mavili takım, C Grubu'nda üçüncü haftada Rusya'dan Krasnodar'ı ağırlayacak. Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de 84. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 47 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Trabzonspor Krasnodar maç bilgileri...
Medical Park Stadı'nda, saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya'dan Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.
Trabzonspor - Krasnodar muhtemel 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Krasnodar: Safonov, Martinovich, Spajic, Petrov, Olsson, Younes, Vilhena, Stotskiy, Suleymanov, Ari, Berg
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Trabzonspor'da 3 eksik
Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Ogeny Onazi, Caleb Ekuban ve Adbülkadir Ömür, Krasnodar karşısında forma giyemeyecek. Birinci derece uyluk ön adale zorlanması bulunan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel’in durumunun ise maç saatinde netleşmesi bekleniyor.
Trabzonspor, Avrupa’da 132. maçına çıkıyor
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 83, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.
UEFA Avrupa Ligi’nde 84. maç
Trabzonspor, Krasnodar maçıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 84. kez sahada olacak. Bu kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 83 maçın 33’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 28 maçta rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 111 gole engel olamadı.
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