Trabzonspor Lokomotiva Zagreb maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor Lokomotiva Zagreb maçı bu akşam oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürmeyi devam eden Trabzonspor bu akşam Lokomotiva Zagreb karşısında galibiyet peşinde olacak. Peki, Trabzonspor Lokomotiva Zagreb maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, NK Lokomotiva Zagreb ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Lokomotiva Zagreb maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
17 Temmuz Salı günü oynanacak Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb maçı saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb maçı kulübün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor, Pazar günü NK Triglav Kranj takımıyla oynadığı mücadeleden Rodallega ve Ibanez'in golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Pereira, Hüseyin, M.Akbaş, Novak, Murat Cem, Kucka, Yusuf, Olcay, A.Parmak, Hugo
Yedekler; Bahadır, Furkan, Ibanez, Yüksel, A.Hakan, Ali Han, Ramil, Cafer, M Beşir, Onazi
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