Trabzonspor, kupada Ãœmraniyespor'u konuk edecek

Trabzonspor, kupada Ümraniyespor'u konuk edecek
Trabzonspor, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã‡eyrek Final ilk maÃ§Ä±nda yarÄ±n Ãœmraniyespor'u konuk edecek.
Medical Park StadÄ±'nda saat 20.30'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu yÃ¶netecek.Â
Bordo-mavililer, rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± iÃ§in avantajlÄ± bir sonuÃ§ almaya Ã§alÄ±ÅŸacak.ÂTrabzonspor'da Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Filip Novak ve UÄŸurcan Ã‡akÄ±r'Ä±n sakatlÄ±klarÄ± bulunuyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nÄ±n henÃ¼z hazÄ±r seviyeye gelmediÄŸi belirtildi.
Karadeniz ekibinin karÅŸÄ±laÅŸmaya Arda Akbulut, Kamil Ahmet Ã‡Ã¶rekÃ§i, HÃ¼seyin TÃ¼rkmen, Hosseini, Ibanez, Yusuf YazÄ±cÄ±, Abdulkadir Parmak, AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, Amiri, Ekuban ve Rodallega 11'i ile Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.
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