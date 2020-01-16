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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 12:25,Son Güncelleme:/

Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk ediyor! Bu maçın değerli iddaa oranı...

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Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk ediyor! Bu maçın değerli iddaa oranı...

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya gelirken bu mücadelenin heyecanını Canlı Bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik kaybeden tüm iddaa kuponlarınızda %3’e varan iade sadece Misli.com’da!

Bu bir ilandır

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR

İkinci yarıya kupa galibiyetiyle, moralli başlamak isteyen Trabzonspor, devre arasında yoğun bir gündem yaşadı.

Ünal Karaman ile yollarını ayıran Bordo-mavililer eski futbolcusu Hüseyin Çimşir’i göreve getirdi.

Transferde ise Onazi’nin sözleşmesini fesheden Karadeniz ekibi orta sahada açılan boşluğu Badou Ndiaye ile doldurdu.

Lider Sivasspor’un 5 puan gerisinde ligin ikinci yarısına girecek Trabzonspor’un ilk 6 haftalık fikstürü de epey zor.

Denizlispor çok da başarılı bir ilk yarı geçirmese de devreye düşme hattının 8 puan uzağında rahat bir şekilde girdi.

Kadrosunu Trabzonspor’dan ayrılan Onazi ile güçlendiren Yeşil-siyahlılar, ilk maçta avantajlı bir skor alarak kupada yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Sturridge ve Novak’ın durumları şüpheli. Denizlispor’da ise Sackey ve Bergdich sakat, Barrow cezalı durumda.

Trabzonspor, kupada Denizlisporu konuk ediyor Bu maçın değerli iddaa oranı...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor’un geçtiğimiz aralık ayında çıktığı 8 maçın 5’i 2.5 gol üzeri tamamlanmıştı.

- Denizlispor’un son 5 maçının 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Trabzonspor’un ligdeki son 4 maçında ilk yarı gol oldu.

- Denizlispor’un son 7 maçı karşılıklı golle tamamlandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu kupa maçını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Trabzonspor galibiyet!

Üyelerin %44'ü karşılaşmayı Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyor.

Diğer öne çıkan bahisler ise "2.5 ÜST" ve "KG VAR" olarak dikkat çekiyor...

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...

Trabzonspor'da ilk resmi maçına çıkacak olan Hüseyin Çimşir için bu maç anlamlı ve önemli olacak. Bordo-mavili ekip, sezonun ilk yarısında skor üretmekte zorlanmadı ama kalesini de gole kolay kolay kapatamadı.

Denizlispor’un da hücumda etkili bir takım olduğunu düşünürsek "KG VAR" tercihine verilen oran değerli.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Trabzonspor, kupada Denizlisporu konuk ediyor Bu maçın değerli iddaa oranı...

Trabzonspor TD Hüseyin Çimşir'den bordo-mavili camiaya mesaj!

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