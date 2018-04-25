Trabzonspor kulübünden kınama
Trabzonspor kulübünden, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin yapılan açıklamada, "Taraflardan birinin başkan, teknik adam ve bazı yöneticilerinin, renklerimiz, ismimiz ve çalınan şampiyonluğumuzu malzeme etmeye çalışmalarını esefle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında spor etiğiyle bağdaşmayan bir dizi olayların yaşandığı ve karşılaşmanın yarıda kaldığı hatırlatıldı.
"Sporda şiddet, şike ve dopingle mücadeleyi kendine görev edinmiş bir camia olarak, söz konusu karşılaşmada meydana gelen olaylardan ve yanı sıra futbolumuza dünya çapında ilkleri yaşatan, camiamızın en büyük değerlerinden biri olan Şenol Güneş'e yapılanlardan, ülkemiz futbolu adına büyük rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Camiamızla ilgisi olmayan bu maç hususunda son günlerde söz konusu iki kulübün temsilcileriyle birlikte, ilgili ilgisiz kişi ve kurumlar arasında yaşanan söz düellosunda, taraflardan birinin başkan, teknik adam ve bazı yöneticilerinin, renklerimiz, ismimiz ve çalınan şampiyonluğumuzu malzeme etmeye
çalışmalarını esefle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."
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