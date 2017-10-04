Trabzonspor Kulübü, Filistinli futbolculara kapılarını açtı

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yer alan haberde, Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli gençlerin kötü alışkanlıklara eğilim göstermesini engellemek amacıyla çalışmalar yapan Burc El Lak Lak kulübünün, ekim ayı sonunda başlayacak lig öncesi Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan kamp yapma konusunda yardım istediği, bunun üzerine harekete geçen başkonsolosluk yetkililerinin Trabzonspor Kulübü ile yaptığı yazışmaların ardından Filistinli futbol takımını Trabzon'a davet ettiği belirtildi. Hafta sonu kente gelerek kampa giren Filistinli futbolcuların, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlandığı bildirildi.

ÇUBUKÇU: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, “Bir haftadır burada, tesislerimizde günde çift antrenman yapıyorlar, otel, ulaşım gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aramızda güzel bir köprü kuruldu. Onlar da bizi Filistin’e davet ettiler. Bu güzel birlikteliğin devamı için biz de elimizden geleni yapacağız” dedi.

EL LAK LAK KULÜBÜ YÖNETİCİSİ GAYS: RÜYA'DA GİBİYİZ

Burc El Lak Lak Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nasır Gays ise Türkiye'de kamp yapma talepleri konusunda kendilerine yardımcı olmaları nedeniyle hem başkonsolosluk yetkilileri hem de Trabzonspor’a teşekkür etti. Gays, yaptığı açıklamada, “Kalpten Trabzon'a, Trabzonspor’a, Türkiye’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi gerçekten çok iyi ağırlıyorlar. Gerçekten rüyada gibiyiz. Trabzonspor ve diğer Türk takımları da Kudüs'e geldiklerinde biz de aynı misafirperverliği kendilerine göstermek isteriz” ifadelerini kullandı.

Gays, Trabzon’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını da belirterek, “Takımda hiçbir oyuncu ücret almıyor. Biz bu işleri gönüllü olarak yapıyoruz. Jerusselam’da bulunan iki büyük kulüpten biriyiz. Gençlerimiz spor yapsın kendilerini geliştirsin başka şeylerden uzak olsun diye hayır işleri ile uğraşıyoruz. Bu konuda destekler alıyoru” şeklinde konuştu.