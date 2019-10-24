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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.10.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Trabzonspor Krasnodar Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trabzonspor Krasnodar Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü haftasında bu akşam Rusya'nın Krasnodar ekibini konuk edecek Trabzonspor'un hedefi sahadan galibiyetle ayrılmak. Bu kritik maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Krasnodar maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda temsilcimiz Trabzonspor, Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalışacak. Konuk Krasnodar ise ilk iki açında puanla tanışamadı. İşte, Trabzonspor Krasnodar Avrupa Ligi maçı hakkında ayrıntılar...

Trabzonspor, C Grubu'nda üçüncü haftada bu akşam Rusya'dan Krasnodar'ı ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda, saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya'dan Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.

Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de 84. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 47 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

KADRODA ÜÇ EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ogeny Onazi, Caleb Ekuban ve Adbülkadir Ömür, Krasnodar karşısında forma giyemeyecek. Birinci derece uyluk ön adale zorlanması bulunan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in durumunun ise maç saatinde netleşmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un, maçta sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

BU SEZON 7. AVRUPA MESAİSİ

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 7. maçına Krasnodar önünde çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın, gruplara kalma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, grupta ise İspanya'nın Getafe takımına rakip sahada 1-0 yenilmiş, Basel'le de evinde 1-1'lik berabere kalmıştı.

"KAYBEDENİN ŞANSI KALMAYACAK"

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Krasnodar ekibini konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Gruptaki sonuçlara bakıldığında Krasnodar'ın kolay bir rakip gibi görülebileceğini belirten Karaman, aslında son derece kaliteli bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

Karaman, Krasnodar'ın, grupta aldıkları sonuçları talihsizlik olarak niteleyerek, "Onların da kısmen bizim yaşadığımız sorunları yaşadıklarını biliyoruz ama her şeye rağmen iki tane oyun kriteri birbiriyle örtüşen, futbol oynamaya çalışan ve saha içerisinde futbolun doğrularıyla kalmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla iki takım açısından da zor bir maç olacak. Umarım sadece futbolun konuşulacağı sakatlık riskinin yaşanmayacağı ve herkesin keyif alacağı bir müsabaka olur." diye konuştu.

Yaşanan sakatlıkların ardından takımdaki son durumu değerlendiren Karaman, şöyle devam etti:

"İşin teknik boyutuna baktığınızda antrenman planlamasını yaparken dahi elinizde var olan oyuncu grubuyla ilgili çalışma planlarken, oynadığınız rakipler güç ve kalite olarak değerlendirildiğinde ve oyun planınızı rakibin gücüne göre planladığınız dönem içerisinde tabii ki bu düşüncede zaman zaman sapmalar oluyor. Bunun üzerine sizin için kilit pozisyonda olabilecek oyuncuların sakatlığı söz konusu olabiliyor. Biz geçen seneki oynadığımız oyun içerisinde topla ilişkileri iyi olan, etkili driplingler yapabilen ve sonlandırabilen, hem bizim hem de Türk spor kamuoyunun zevkle izlediği 4 oyuncumuzu kaybettik. İkisini gönderdik, diğerleri de sakatlık sorunuyla baş başa kaldı. Bizim tarafımızdan mutlu olunacak ve sevinilecek bir durum var ki şartlar ne olursa olsun elimizdeki oyuncu grubu düşüncemizi saha içerisinde yapmaya gayret gösteriyor."

Karaman, Obi Mikel'in son durumu hakkında bilgi vererek, futbolcunun maçta oynayıp oynamayacağının maç saatinde netleşeceğini bildirdi.

Her futbolcunun profesyonel olmasına karşın kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Karaman, "Onları profesyonel olarak güçlü tutmaya çalışırken, aynı zamanda bize emanet edilen canlara daha sağlıklı ve huzurlu günlere taşımak konusunda sorumluluklarımızın olduğunu bilmenizi isterim. Obi bir kas sorunu yaşadı. Belki geçen hafta içerisinde şartları zorlasak kullanabilirdik. Ama kafamızda en ufak bir soru işaret oluştuğunda biz uzun bir lig maratonunu dikkate alarak koruma amaçlı bekletebiliyoruz. durumu da değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Karşılaşmanın üst tur için iki takımın da kaderini belirleyeceğine dikkati çeken Karaman, "İki takımın kaderini de müsabaka belirleyecek. İki takım açısından da baktığınızda kaybedenin grupta şansı kalmayacak denilebilir. Dolayısıyla bizler açısından önemli olduğu kadar rakibimiz açısında da son derece önemli bir müsabaka ve biz bunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞARILI SONUÇLAR ALMAMIZ GEREKİYOR"

Karaman, A Milli Takım'ın başarılı sonuçlar almasına rağmen takım bazında Avrupa'da istenilen sonuçların alınamadığına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Ben her zaman 'biz' olarak bakarım. Bu mantığa UEFA da kulüpler bazında 'biz' olarak bakıyor. Elde ettiğin başarılar ülke puanına yansıyor. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz, Getafe son 5 Avrupa Ligi'ne katılmadığı anda dahi ülke puanında çok yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar almamız gerekiyor ki ülke puanına katkı yapsın. Şu anda çok kritik eşikte seyrediyoruz. Tabii ki biz kendi payımıza o mücadeleyi vereceğiz ama diğer takımların da aynı bilinç içerisinde olması gerekiyor. Sonuçta birimiz düşersek hepimiz düşeceğiz. Biz bunun farkındayız."

Rus bir gazetecinin, A Milli Takım'ın çok iyi oynamasına rağmen kulüplerin başarılı sonuçlar alamadığı yönündeki sorusu üzerine Karaman, "Asıl olan bizde milli takımdır. Tabii ki kulüpler kendi içerisinde birçok zorluklar yaşıyorlar. Krasnodar'ın da ciddi bütçeleri olmasına rağmen forvet ve orta sahadaki futbolcularının sakat olduğu dikkate alınacak olursa kulüpler zaman zaman bu tür zorlukları yaşayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Daniel Sturridge'nin durumu hakkında da bilgi veren Karaman, şunları kaydetti:

"Her yönüyle hazır sağlıklı bünyelerde oyuncuyu bir noktaya getirebilmek için yapmış olduğunuz programlarda sezon başı önceden gerekli yüklemeleri yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra işler iyi gitmedi mi 'birkaç haftaya daha ihtiyacımız var' diyorsunuz. Dolayısıyla sağlam oyuncularınızı bu kadar süre içerisinde tolere etmeye çalıştığınızda kısmi, özel antrenmanlarla bir noktaya getirmeye çalışıyorsunuz. Takdir edersiniz ki bugünden yarına arzu ettiğiniz seviyeye getiremezsiniz ama şunu biliyoruz ki çok özel bir oyuncu, arkadaşlarıyla uyumu her geçen gün daha iyi seviyelere geliyor ve beklentilerin farkında. Umuyor, bekliyor ve diliyoruz ki herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadan, yavaş yavaş üzerine koyarak zaman zaman tempo ve gereklilik anlamında bazen baştan, bazen sonradan kullanacağız. Birinci hedefimiz sakatlığın üst seviyeye gelip bize daha çok handikapa uğratmasının önüne geçmek."

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