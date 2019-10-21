Trabzonspor Krasnodar Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kritik maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve tarih merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Krasnodar Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, seyirci avantajını da kullanarak maçtan üç puanla ayrılmak istiyor. İşte, Trabzonspor Krasnodar Avrupa Ligi maçı hakkınıda ayrıntılar...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile mücadele edecek. Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Julian Weinberger görev yapacak.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, iki grup halinde çalıştığı belirtildi.
Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma antrenmanı yaptığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise telafi çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 22 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Krasnodar maçının hazırlıklarına devam edecek.
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