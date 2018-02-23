Trabzonspor, kötü gidişe son vermek istiyor!
SÜPER Ligde son 6 maçını da kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişata dur demeyi hedefliyor.
Ligde oynadığı son 6 maçında 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bordo-mavililer, 23üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 6 maçtırgalibiyet özlemi çeken Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında kötü gidişe son vermeyi arzuluyor. Saat 19.00da Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanacak karşılaşmada hakem Serkan Çınar düdük çalacak.
KADRONUN KORUNMASI BEKLENİYOR
Trabzonsporda bu maç öncesi Esteban ile Mustafa Akbaşın sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbayın, Aytemiz Alanyaspor karşısında son oynanan Medipol Başakşehir maçındaki 11ini büyük oranda koruması bekleniyor. Çalımbayın sadece orta sahada değişiklik yaparak Onazinin yerine Kuckaya görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda salonda çalışan ve takımla çalışmalara katılamayan Burak Yılmazın da bu maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
AYTEMİZ ALANYASPOR İLE 4ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı üç maçtan da galibiyet çıkaramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet elde ederken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor bu maçlarda 3 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.
TRABZONSPORUN AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Kamil Ahmet- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- Burak
SAKAT: Esteban, Mustafa
CEZALI: Yok
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