Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo mavililer, Pazar günü yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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