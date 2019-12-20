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Futbol
20.12.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo mavililer, Pazar günü yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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