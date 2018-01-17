Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında dün konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak elenen bordo-mavililer, rakibiyle bu kez ligde oynayacağı maç öncesi ilk çalışmasını yaptı.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu ve Juraj Kucka katılmadı. Dün arka adalesinden sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Atiker Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular, koşuyla antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı. Antalya kampında sakatlık geçiren Burak Yılmaz da takımla çalışmalara katıldı.



Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek. Bu arada bordo-mavililer, bu sezon ilk kez bir deplasmana 2 gün önceden gidecek. Karadeniz ekibinin, 19 Ocak Cuma günü Konya'ya gideceği belirtildi.