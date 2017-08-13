Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı Trabzonspor- Atiker Konyaspor maçıyla devam ediyor. Yeni sezon için Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Theo Bongonda, ve Kamil Çörekçi’yi transfer eden Trabzonspor, ligin ilk Atiker Konyaspor’a karşı verecek. Hüseyin Göçek’in düdük çalacağı bu karşılaşma Medical Park Stadı’nda saat 20’de başlayacak. Peki tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor- Atiker Konyaspor maç bilgileri ve iki takımın geçmişine dair detaylar!

Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor-Atiker Konyaspor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Esteban Mas Uğur Durica Pereira Kucka Okay Yusuf Y. Olcay Bongonda Burak



Konyaspor: Serkan Skubic Ali Turan Moke Ferhat Mehdi Ali Çamdalı Ömer Ali Traore Fofana Ezekiel



Golcü oyuncu geri döndü



Karadeniz ekibinden 18 Temmuz 2012'de ayrılarak Galatasaray ile anlaşan Burak Yılmaz, Çin deneyiminin ardından tekrar bordo-mavili takıma döndü. Golcü oyuncu, Trabzonspor’da oynadığı 2,5 sezonda 75 lig maçında görev yaparken attığı 55 gol ile önemli bir başarı göstermişti. Burak Yılmaz, 1974-75 sezonundan itibaren birinci ligde mücadele etmeye başlayan Trabzonspor’da, bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak da tarihe geçmişti.

Onur forma giyemeyecek

Bordo-mavililerde cezası bulunan Onur Recep Kıvrak ile menisküs ameliyatı edilen Fabian Castillo, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Onur’un yerine kalede Esteban Alvarado, Castillo’nun yokluğunda da Theo Bongonda’nın ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 33. randevuda

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, bugün Medical Park Stadı’nda yapacakları maçla Süper Lig’de 33. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 32 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor, 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 45 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 34 gol gördü.