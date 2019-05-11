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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.05.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Konya deplasmanında! 9 yıldır...

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Trabzonspor, Konya deplasmanında! 9 yıldır...

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonpor 36. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer rakibi karşısında deplasmanda 9 yıllık galibiyet özlemini dindirmek istiyor.

Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya Büyükşehir Belediye Stadyumun’da yapacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 35 maçta bordo-mavililer 18 galibiyet elde ederken, Atiker Konyaspor ise 9 galibiyet aldı. 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 52 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

Trabzonspor 9 yıldır Konya'da kazanamıyor

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda ise rakibi Atiker Konyaspor karşısında zorlandı. Konya'daki en son galibiyetini 1 Kasım 2010'da 2-1'lık skor ile alan Karadeniz ekibi söz konusu tarihten beri ligde oynadığı maçlarda rakibini yenemiyor. Bu müsabakadan sonra iki takım arasında oynanan 5 maçta Atiker Konyaspor 3 galibiyet alırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Ünal Karaman ile Aykut Kocaman 5. kez

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman 5. kez karşılaşacaklar. İki teknik adam aralarında geçen 4 maçta Ünal Karaman 3 galibiyet alırken Aykut Kocaman ise 1 galibiyet aldı.

Bu sezon Trabzonspor'un başında iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımını Avrupa Kupalarına taşımayı başardı. Konyaspor maçını kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefleyen Karaman, üst basamakları da gözüne kestirmiş durumda. Bordo-mavililerin 9 yıllık Konya'daki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak olan deneyimli teknik adam, .Beşiktaş maçı öncesi moral bulmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı bölgeden uzaklaşan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde kalan haftaları puanla kapatmayı hedefliyor. 41 puanla 8.sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, Karadeniz ekibi karşısında evindeki 9 yıllık yenilmezlik unvanını sürdürmeyi planlıyor.

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Trabzonspor, Konya deplasmanında 9 yıldır...

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