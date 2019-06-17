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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.06.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Trabzonspor kombine fiyatları! Açıklandı

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Trabzonspor kombine fiyatları! Açıklandı

Trabzonspor Kulübü, 2019-2020 futbol sezonu kombine satışlarının başladığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları başlamıştır” ifadelerine yer verildi. Trabzonspor’un kendi sahasında oynayacağı tüm resmi maçlarda geçerli olacak kombine fiyatları şöyle:

Platinum B Blok (orta) ​​6 bin TL, Platinum A-C Blok 5 bin TL, VIP Gold ​​3 bin 500 TL, VIP Silver ​​2 bin 500 TL, Kategori 1 (Batı) bin 100 TL, Kategori 2 (Doğu 1) ​900 TL, Kategori 3 (Doğu 2) ​750 TL, Kategori 4 (Doğu 3) ​600 TL, Kategori 5 (Kale Arkaları) 350 TL.

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İNDİRİM UYGULANACAK

Trabzonspor Kulübü Divan üyeleri ile Denetleme, Disiplin, Sicil ile Arşiv ve Müze Kurulu üyeleri ve kadınlara yüzde 50, taban birlikleri ve öğrencilere yüzde 25 indirimli satış uygulamasının bu sezon da devam edeceği, ayrıca Trabzonspor üyelerine de bu yıl indirim hakkının tanındığı belirtildi. İndirimli kombine alabilecek olan kişiler arasında geçen sezon da kombine almış olanlara, aynı koltukların 17-26 Haziran tarihleri arasında, adlarına rezerve edileceği de kaydedildi. İndirimli olarak satın alınmış kombinelerin transfere kapalı olacağı, ancak Trabzonspor üyelerinin aldığı kombinelere transfer yasağı uygulanmayacağı da ifade edildi. Aynı zamanda 2018-19 sezonunda kombine sahibi olan taraftarlara yeni kombine alımında yüzde 10 indirim uygulanacağı ve bu kombinelere transfer yasağının uygulanmayacağı kaydedildi.

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