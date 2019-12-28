Geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u da yenerek devre arasına zirve yolunda daha iddialı girmek istiyor.

Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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- Kayserispor, deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesini gole kapatamadı.

- Kayseri ekibinin bu sezon ligde attığı gol sayısı sadece 13 ve ligin en az gol atan iki takımından biri.

- Aralarındaki son 10 maça baktığımızda 7 kez ilk golü atan taraf Trabzonspor oldu.

- Yine bu son 10 maçta 4 kez "0-1 GOL" aralığında kaldık.

Maç öncesi notlar

Bordo-mavili takımın, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sturridge ve Sörloth 11'i ile başlaması bekleniyor.

İstatistikler

Kayserispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Trabzonspor, son üç karşılaşmadan en az ikişer farkla galip ayrıldı. Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a konuk olduğu 14 maçın sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini Mayıs 2017'de aldı.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında sekiz puan kaybeden Trabzonspor, aynı puan kaybını daha önceki 15 iç saha karşılaşmasında yaşamıştı. Kayserispor deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçını en az ikişer gol yiyerek kaybetti. Süper Lig'in ilk 16 haftasında ceza sahası dışından gol bulamayan tek takım Kayserispor. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan takım Trabzonspor, oyuncu Alexander Sörloth.

Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de 10 gol kaydetti. Trabzonspor formasıyla sezonun ilk yarısında ondan daha fazla gol atan son oyuncu Oscar Cardozo. Süper Lig'in son iki sezonunda Trabzonspor'un attığı 93 golün %30'unda Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. Şu an Süper Lig'de yer alan futbolcular arasında, Kayserispor'a transfer olduğu Ocak 2018'den bu yana hiçbir oyuncu Artem Kravets'ten daha fazla kafa golü atamadı.

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