Trabzonspor, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda olan kaleci Arda Akbulut ile sakatlığı devam eden Onazi ve gribal enfeksiyon geçiren Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı. Hugo Rodallega ise takımdan ayrı salonda çalıştı.
Pas ve şut çalışması yapılan antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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