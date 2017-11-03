Trabzonspor Kayseri'de galibiyet peşinde!

Ligin 10uncu haftasında sahasında Galatasarayı mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, üst sıraları yakalamak adına Kayserispor karşılaşmasına büyük önem veriyor. Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem üst sıralara bir adım daha yaklaşmak, hem de seri galibiyet yakalamayı hedefliyor. Saat 14.00te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında oynanacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

KAZANAN İLK11 BÜYÜK ORANDA KORUNACAK

Bordo-mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbayın, ligin 10uncu haftasında Galatasaray karşısında kazanan 11ini Kayserispor karşılaşmasında büyük oranda koruyacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, Kayserispor karşısına Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa, Okay, Onazi, Bero, Yusuf, Castillo ve NDoye 11i ile çıkması beklenirken, sadece cezalı olan Olcayın yerine ilk 11de Castilloya şans verebileceği kaydedildi. Çalımbay, bu maçta cezalı olan Rodallega ile Olcay ve sakat olan Kucka ile Buraktan faydalanamayacak.

KAYSERİSPOR İLE 41İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 41inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 maçta Trabzonsporun 24, Kayserisporun 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 70 gol atarken, kalesinde 42 gol gördü.

KART UYARISI

Süper Ligin 11inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonsporda, bu maç öncesi Rodallega ile Olcay kart cezalısı olurken, sakatlıkları bulunan Kucka ve Burakın yanı sıra Uğur ile Okay da sarı kart ceza sınırında olan isimler. Özellikle son 2 maçta 3 kırmızı kart gören bordo-mavililerde teknik heyetin kart konusunda dikkatli olmaları yönünde futbolcuları uyardığı öğrenildi.