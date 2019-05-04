Trabzonspor, Kayseri taktiğini çalıştı!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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