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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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01.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Trabzonspor kaptan Sosa ile kolay kaybetmiyor! 23 maçta...

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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın takım kaptanı olarak forma giydiği karşılaşmalarda rakiplerine kolay geçit vermedi.

Geçen sezon ligin 12. haftasında 5-0'lık Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında 16 puanla 10. sıraya geriledikten sonra kaptan Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak'ı kadro dışı bırakan bordo-mavililer, bu göreve Jose Sosa'yı getirdi.

Karadeniz ekibi, Sosa'nın takım kaptanlığında sezonu 63 puanla 4. sırada tamamlayarak, son 8 sezonun en başarılı performansını gösterdi ve Avrupa kupası biletini de kaptı.

- Kolay kaybetmiyor

Trabzonspor, Jose Sosa'nın kaptanlık görevinin ardından bu oyuncunun forma giydiği 23 lig maçında sadece 2 kez kaybetti.

Bordo-mavililer, sahadan 14 kez galibiyetle ayrılırken 7 maçta da berabere kaldı.

- Yokluğunda sıkıntı yaşandı

Trabzonspor'da Sosa, kaptanlık görevinden şu ana kadar art arda sakatlığı nedeniyle 5 lig maçında forma giyemedi.

Geçen sezonun 17. haftaları ile 21. haftaları arasında sahalardan bu oyuncu uzak kalırken Karadeniz ekibi, bu dönemde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

- Avrupa'da gruplara kaldı

Trabzonspor, Jose Sosa'nın kaptanlık yaptığı dönemde 3 sezon sonra Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Karadeniz ekibi, bu sezon katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag, play-off turunda da Yunanistan'ın AEK takımını eleyerek tarihinde 3. kez gruplara kaldı.

Trabzonspor kaptan Sosa ile kolay kaybetmiyor 23 maçta...

- Vazgeçilmez 4 oyuncudan biri

Trabzonspor'un 34 yaşındaki orta alan oyuncusu, bu sezon takımda tüm maçların tamamında sahada kalan 4 oyuncudan biri oldu.

Sosa, Uğurcan Çakır, Pereira, Novak ile beraber Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki toplam 11 maçta 990 dakika görev yaptı.

- Toplam 60 maçta 6 golü var

Sosa, Trabzonspor'da 60 lig karşılaşmasında görev yaparken fileleri de 6 kez havalandırdı.

İlk sezonunda 25 maçta gol kaydedemeyen bordo-mavili futbolcu, geçen sezon ligde 29 maçta 5 gol, bu sezon da 6 maçta 1 gol attı. 

Trabzonspor kaptan Sosa ile kolay kaybetmiyor 23 maçta...

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