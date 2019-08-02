Trabzonspor KAP'a bildirdi! Fernandes...
Trabzonspor, Sporting Lizbon Kulübü'nden Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'i kiralık olarak transferi için görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi...
Trabzonspor Kulübü'nde yapılan açıklamada, "Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.
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