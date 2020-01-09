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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor kampında Abdülkadir Ömür sürprizi

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Trabzonspor kampında Abdülkadir Ömür sürprizi

Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Trabzonspor’da barbekü partisi düzenlendi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de kampa gelerek takım arkadaşlarına moral verdi.

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdürenTrabzonspor’da yönetim ve oyuncular, düzenlenen barbekü partisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun da yer aldığı partide oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SÜRPRİZİ
Öte yandan, bordo-mavili ekibin düzenlediği barbekü partisinde Abdülkadir Ömür sürprizi yaşandı. Sakatlığından dolayı uzun süredir formasından ayrı kalan genç oyuncu, takımın Antalya kampına gelerek takım arkadaşlarına moral verdi.

Arkadaşları tarafından alkışlanarak karşılanan 20 yaşındaki Ömür, bir süre başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sohbet etti.

Trabzonspor kampında Abdülkadir Ömür sürprizi

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