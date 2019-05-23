Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi'yi resmen açıkladı
Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Kamil Ahmet Çörekçi ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Kamil Ahmet ÇÖREKÇİ ile 01.06.2019 başlangıç tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca uzatma opsiyon hakkı da kulübümüzde bulunmaktadır."
Temmuz 2017'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma bulamadı ve bordo mavili formayla 29 karşılaşmada sahaya çıktı.
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