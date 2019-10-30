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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.10.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

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Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

Trabzonspor, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 22 maçta kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 42 gol atarken, kalesinde de 32 gole engel olmadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak 2018-19 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 15 maçta da kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

Trabzonspor, Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından evinde Yeni Malatyaspor 2-1 yenerken deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Kayserispor'u 4-2, deplasmanda Konyaspor ile 2-2, evinde ise Beşiktaş'ı 2-1'le geçerken komşusu Çaykur Rizespor'u dış sahada 3-2 yendi.

Bu sezon kalesinde 12 gol gördü

Süper Lig'de bu sezon 9 maça çıkan Trabzonspor, topladığı 16 puan ile 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer 19 golle, 22 golü bulunan Yeni Malatyaspor'un ardından lider Alanyaspor ile en çok gol atan takım oldu.

Trabzonspor Süper Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Yeni Malatyaspor'u 2-1 yanan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı sahasında 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, Gaziantep FK'yı ise 4-1'lik skorlarla mağlup etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer 9. haftalık dilimde attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü.

Avrupa'daki tablo

Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu alanda kötü istatistiklere sahip. Bordo-mavililer Avrupa'da oynadığı 7 maçta 9 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Bordo-mavililer 7 maçın dördünde gol atarken üç maçta ise gol atamadı. 7 müsabakanın tamamında ise kalesinde gol gördü.

Sparta Prag - Trabzonspor: 2 - 2
Trabzonspor - Sparta Prag: 2-1
AEK - Trabzonspor: 1-3
Trabzonspor - AEK: 0-2
Getafe - Trabzonspor: 1-0
Basel - Trabzonspor: 2-2
Trabzonspor - Krasnodar: 0-2

Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

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