Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti!

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili kafile, saat 14.30'da özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.
Trabzonspor kafilesinde kart cezalıları Olcay Şahan, Hugo Rodallega ile sakatlıklarını bulunan Burak Yılmaz ve Juraj Kucka yer almadı.
OLCAY ŞAHAN'IN YERİNE CASTİLLO
Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Olcay Şahan'ın yerine teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Fabian Castillo'ya şans vermesi bekleniyor.
Bu arada Trabzonspor'u Kayseri'ye uğurlamaya gelen bir grup taraftar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.