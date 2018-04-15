Trabzonspor kafilesi Ankara'ya gitti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maç için Ankara'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan tarifeli uçakla başkente hareket etti.
Kafilede, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Batuhan Artarslan ile kart cezalısı Okay Yokuşlu yer almadı.
Kasıklarındaki ağrı nedeniyle bu sabahki çalışmaya katılmayan Burak Yılmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından riske edilmeyerek Osmanlıspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Yönetim ilk toplantısını Ankara'da yapacak
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu da takımla Ankara'ya gitti. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk toplantısını bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Bordo-mavili yönetimin bu toplantıda görev bölümünü yapması bekleniyor.
Yönetim, yarın da başkentte birtakım ziyaretlerde bulunacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle