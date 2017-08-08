Trabzonspor kadrosunu yeniledi! Tepeden, tırnağa...

6 Aralık 2015 tarihinde bordo mavili kulüpte göreve gelen başkan Muharrem Usta ve yönetimi, görev süresi boyunca bugüne kadar kiralık ya da bonservisleriyle Bosingwa, Güray, Suk, Ibanez, Sheidaev, Muhammet Demir, Onazi, Castillo, Rodallega, Bero, Durica, Mas, Pereira, Olcay, Kamil Ahmet, Bongonda, Kucka ve Burak Yılmaz olmak üzere 18 transfere imza attı.

Ayrıca bir önceki dönemde de takımda yer alan Medjani de geride kalan sezonun devre arasında kadroya katıldı.

13 İSİM KALDI

Bordo mavililerde bir önceki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemindeki A takım kadrosundan Onur, Esteban, Uğurcan, Uğur, Aykut, Medjani, Aytaç, Okay, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Sefa, N’Doye olmak üzere 13 isim ise mevcut kadroda yer aldı.

Ayrıca, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve takımla çalışmalarda yer almayan Aykut ile Sefa’nın kulüp baktığı belirtildi.

5 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

Trabzonspor’da başkan Muharrem Usta döneminde transfer edilen Muhammet Demir, Suk ve Güray’ın yanı sıra Başkan Usta döneminde tekrar takıma katılan Bosingwa ile yollar ayrıldı.

Ayrıca genç oyuncu Ramil Sheidaev de Slovakya’nın Zilina takımına kiralandı. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Ibanez’in de kulüp baktığı kaydedildi.

7 OYUNCU DAHA AYRILACAK

2017-18 sezonu öncesi stoper ve orta saha olmak üzere 2 takviye daha yapmayı planlayan bordo mavili yönetimin, 7 oyuncu ile de yollarını ayıracağı bildirildi.

Trabzonspor yönetimi yeni sezonda 4’ü genç olmak üzere 25 kişilik oyuncu kadrosuyla mücadele etmeyi hedefliyor. Bu noktada iç transferde de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ÇUBUKLU FORMA SATIŞA ÇIKIYOR

Bu arada Trabzonspor’da 2017-18 sezonu öncesi yeni transfer Burak Yılmaz ile tanıtımı yapılan çubuklu forma ise yarın satışa sunulacak. Çubuklu formaların TS Club’larda yerini alacak.

Daha önce beyaz ve parçalı formaların satışa sunulmasıyla birlikte bordo mavililerde forma satışlarının 20 binlere ulaştığı, 100 binin üzerinde forma satışı hedefleyen yönetimin de kısa sürede sayının bu seviyelere ulaşmasından memnun olduğu ifade edildi.