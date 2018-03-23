‘Trabzonspor iyi bir basamak’
Devre arası transfer döneminde Trabzonspor’a transfer olan Filip Novak, Türkiye’ye gelerek çok doğru bir karar verdiğini dile getirdi.
Devre arası transfer döneminde Trabzonspor’a transfer olan Filip Novak, Türkiye’ye gelerek çok doğru bir karar verdiğini dile getirdi.
Fırtına’nın kendisi için iyi bir basamak olduğunun altını çizen Çek futbolcu, “Bana verilen görevi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Kucka, Bero, Hubocan ve Durica ilk geldiğimde bana çok yardımcı oldular. Adaptasyon sorununu bu nedenle çok rahat aştım” açıklamalarında bulundu.
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