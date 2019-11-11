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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.11.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Trabzonspor ilklere imza attı

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Trabzonspor ilklere imza attı

Trabzonspor, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında ilklere imza attı. Bordo-mavililer sahasında rakibini ilk kez yenerken, ligde ise 17 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor , puanını 19'a çıkartarak zirveye tutundu. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle üç stoper oyuncusunu sahaya sürerek farklı bir taktikle sahaya çıkan bordo-mavililer rakibi karşısında ise ilklere imza attı. Alanyaspor ile sahasında daha önce yaptığı 3 maçtan galibiyet çıkartamayan Karadeniz ekibi bu kez rakibi karşısında 75 dakika 10 kişi mücadele etmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılarak evinde ilk galibiyetini aldı.

17 maç sonra gol yemedi

Trabzonspor Süper Lig'de, 17 maç sonra kalesini gole kapadı. 16 maçtır rakip takımlardan gol yiyen bordo-mavililer Alanyaspor maçında bu kötü seriye son verdi. Son olarak 2018-19 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 16 maçta da kalesini gole kapatamamıştı. Karadeniz ekibi Süper Lig’de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Trabonspor, Alanyaspor karşısında kalesi 212 gün sonra gole kapatarak bir ilke imza attı.

Trabzonspor son 8 sezonun en çok puanını topladı

Trabzonspor, Süper Lig'de son 8 sezonun en çok puanını topladı. 11. hafta itibariyle yapılan araştırmada, bordo-mavililer bu sezon 19 puan toplarken, 2018-19 sezonda 16 puan, 2017-18 sezonunda 13 puan , 2016-17 sezonunda 11 puan, 2015-16 sezonunda 14 puan, 2014-15 sezonunda 16 puan, 2013-14 sezonunda 17 puan, 2012-13 sezonunda 16 puan ve 2011-12 sezonunda ise 20 puan topladı.

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