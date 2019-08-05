Trabzonspor ile Vestel arasında 9 milyon euroluk anlaşma

1995-1999 yılları arasında Trabzonspor’a forma ana sponsoru olan Vestel ile Bordo-Mavililer yeniden buluştu. İstanbul’da düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu “Kökleri 20-21 yıl öncesine uzanan bu birlikteliği geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyduğunu” ifade etti. Vestel CEO’su Turan Erdoğan ise “Vestel kendi sektöründe aralıksız 21 yıldır ihracat lideri bir marka. Türkiye’nin teknolojide dünyaya açılan yüzü. Trabzonspor da yıllarca Avrupa’da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Etmeye de devam ediyor. Bu birliktelikle Vestel ve Trabzonspor olarak uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Vestel, Türkiye’nin en köklü futbol kulüplerinden biri olan Trabzonspor’a forma sponsoru oldu. 1995-1999 yılları arasında da Bordo-Mavililere sponsor olan Vestel, 24 yıl sonra yeniden Trabzonspor’la iş birliği yaptı. İstanbul’da gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vestel CEO’su Turan Erdoğan katıldı.

Vestel ile yaptıkları iş birliğinin 3 yılı kapsadığını dile getiren Ahmet Ağaoğlu bu anlaşmanın “Trabzonspor’un yükselişine hız katacağı” ifadesini kullandı: Ağaoğlu “Bir kulüp için, bir camia için forması, formasının renkleri kadar, formasının göğsünde taşıdığı isim de çok önemlidir. Bizim kulüp tarihimizde ‘Vestel’ isminin güzel bir hatırası var. 1990’lı yılların ikinci yarısında, takımımızın başarılı bir grafik sergilediği, iddiasını sürdürüp hep yarışın içinde kaldığı, Avrupa kupalarına katıldığı ve Türkiye’de de kupa kaldırdığı bir dönemde, göğsümüzde Vestel markası vardı. Şimdi yine ve daha da yükselerek sadece ulusal değil uluslararası arenada da başarılar kazanacağımız bir dönemin perdesini aralıyoruz. İnanıyorum ki bu iş birliği, her iki tarafa da şans getirecektir. Ben şahsen, kökleri 20-21 yıl öncesine uzanan bu birlikteliği geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Zorlu ilk yatırımı Trabzon’a yaptı

Zorlu’nun ilk yatırımını Trabzon’a otel yaparak gerçekleştirdiğini belirten Ağaoğlu “Bu sayede Trabzon’un turizminin gelişmesine büyük katkı sunmuştu. Şimdi de tekrar kutsal formamızda Vestel’le birlikte olacağız. Biz, bize değer katmayacak ve takımımızın onlara değer katamayacağı bir markayı göğsümüzde taşımayız. İnanıyoruz ki hem Vestel bize hem de Vestel’e değer kazandıracağız. Ve bu şekilde değer yaratan, sürdürülebilir bir iş birliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

‘Hayırlı olsun’

Yıllar sonra Trabzonspor’la yollarının tekrar kesişmesinden mutlu olduklarını dile getiren Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Vestel kendi sektöründe aralıksız 21 yıldır ihracat lideri bir marka. Türkiye’nin teknolojide dünyaya açılan yüzü. Trabzonspor da yıllarca Avrupa’da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Etmeye de devam ediyor. Ülkemizin küresel ölçekte daha yüksek sesle konuşmasını istiyorsak, sadece daha çok üretmek yeterli değil. Sosyal yaşama da dahil olmak, spora katkıda bulunmak şart. Tüm dünyada spor, bizim gibi büyük markalarla birlikte güçleniyor. Trabzonspor’un her kulvarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sponsorluk anlaşmamızın Türk sporuna, Trabzonspor’a ve Vestel’e hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Vestelli ilk maç Prag’ta

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vestel forma ana sponsorluğundaki ilk maça Avrupa’daki ilk sınav olan Sparta Prag mücadelesiyle çıkacaklarını belirtirken Vestel CEO’su Turan Erdoğan da Şenol Güneş Stadı’nda bir Vestel tribünü olacağını açıkladı.

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