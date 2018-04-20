Trabzonspor ile Sivasspor 24. randevuda!
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 24. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 23 maçta Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 6 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.
TRABZONSPOR'UN EVİNDE TEK YENİLGİSİ VAR
Trabzon'da oynanan 11 karşılaşmada bordo-mavili takımın hükmen olmak üzere sadece bir mağlubiyeti bulunuyor.
Evindeki 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada da berabere kaldı.
Sivasspor karşısındaki tek yenilgisini 2007-2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) alan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından sahasında 8 sezonda 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
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