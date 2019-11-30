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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.11.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Trabzonspor ile Galatasaray 128. kez karşı karşıya! Son 13 maçta...

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Trabzonspor ile Galatasaray 128. kez karşı karşıya! Son 13 maçta...

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 128. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 127 maçta sarı-kırmızılıların 58-42 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 12 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 19 puanla 8. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda aldığı 22 puanla 2. sırada bulunuyor.

128. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 127 kez mücadele etti.

Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 58 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 42 kez rakibini mağlup etti. 27 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 166, Karadeniz ekibi ise 142 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 93. maç

İki takım arasında Süper Lig’de yapılan 92 karşılaşmadan Galatasaray 41 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 30 kez sahadan galip ayrıldı. 21 maç ise kazanan çıkmadı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 119, bordo-mavililer ise 105 gol attı.

Son 13 karşılaşmada beraberlik yok

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son maçlarda beraberlik sonucu bulunmuyor.

İki takım arasındaki son 13 müsabakada taraftar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, bordo-mavililer ise 6 kez kazandı.

Düdük Ali Palabıyık'ta

İki takım arasında Trabzon'da oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakem Bahattin Şimşek, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da da Kerem Ersoy yer alacak.

Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, bugüne kadar 1 kez Trabzospor - Galatasaray maçında görev aldı. Müsabakayı Karadeniz ekibi 2-1 kazandı.

Trabzonspor ile Galatasaray 128. kez karşı karşıya Son 13 maçta...

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