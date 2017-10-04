Trabzonspor ideal kadrosunu bulamıyor!

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ligin ilk 7 haftasında oynanan maçların tamamına farklı 11ler ile çıktı. Ligin ilk haftasında oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasına Esteban, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Olcay, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda ve Burak 11i ile başlayan Yanal, 2. haftada Esteba'nın yerine Onura, Bongonda'nın yerine Bero'ya, 3. haftada Bero'nun yerine Bongonda, Burakın yerine Rodallega'ya, 4. haftada Durica'nın yerine Mustafa, Bongondanın yerine Sosaya ve Rodallega'nın yerine Burak'a, 5. haftada Onurun yerine Esteban'a, Uğurun yerine Abdülkadir'e, 6. haftada Mustafa'nın yerine Durica'ya, 7. haftada ise Esteba'nın yerine Onura, Mas'ın yerine Hubocan'a ve Yusuf'un yerine Onazi'ye görev verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA 5 FARKLI OYUNCU

Bordo mavililerde, ilk haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11inden farklı olarak 7nci haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasının 11inde 5 farklı oyuncu yer aldı. İlk haftada 11de yer alan Durica, Pereira, Okay, Olcay, Kucka ve Burak yine sahaya çıkan isimler olurken, ilk haftada 11de yer alan Esteban, Mas, Uğur, Bongonda ve Yusuf Yazıcı ise Beşiktaş karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

7 MAÇTADA GÖREV YAPAN 5 İSİM VAR

Trabzonsporda ilk 7 haftalık bölümde tüm maçlarda forma şansı bulan 5 isim yer aldı. Joa Pereira 630 dakika, Juraj Kucka 624 dakika, Olcay Şahan 596 dakika, Okay Yokuşlu 595 dakika ve Yusuf Yazıcı 494 dakika ile 7 maçta da forma giyen oyuncular oldu. Bordo mavililerde ligin ilk 7 haftasında ilk 11de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan tek isim ise Joa Pereira oldu.

TRABZONSPOR KATAR'A GİDİYOR

Süper Ligin 7nci haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Katarda özel bir maç oynayacak. 7 Ekim Cumartesi günü özel uçak ile Katara gidecek olan bordo mavililer, 8 Ekim Pazar günü Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Sadd takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, maçtan sonraki gün ise Trabzona dönerek Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Bu arada, Beşiktaş maçının ardından 3 günlük izne çıkan Trabzonspor, 5 Ekim Perşembe günü Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak, saat 19.00da yapacağı antrenmanla ligin 8inci haftasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayacak.