Trabzonspor için Romanya’dan Tandia iddiası
Yeni sezonda transferde, Ekuban ve Nwakaeme profilinde, maliyeti düşük ve takıma olan katkısı yüksek oyuncuları takıma katmak istiyor.
Trabzonspor için Romanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Romanya medyasında yer alan haberlere göre Karadeniz ekibi, Sepsi takımında forma giyen Malili Tandia’nın peşinde.
Bordo-Mavililer'in Sepsi takımında forma giyen 25 yaşındaki Malili İbrahima Tandia'yı istediği ve izlediğini duyurdu.
İki kanatta da görev yapabilen Tandia Sepsi formasıyla bu sezon 47 maçta forma giyerken, 15 gol atıp, 7 asist yaptı.
Trabzonspor, takımıyla olan sözleşmesi bu sezon bitecek olan Malili futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek.
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