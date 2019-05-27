Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.
Young Boys'la sözleşmesini uzatmama kararı alan ve serbest kalan sol bek Loris Benito için Bordeaux'nun teklifte bulunduğu ancak Trabzonspor'un da oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi.
27 yaşındaki sol bekin haziran ayı ortasına kadar kararını vereceği bildirildi.
3 sezondur Young Boys forması giyen İsviçreli futbolcu, 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan transfer etmişti. Benito forma giydiği 94 maç 2 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
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