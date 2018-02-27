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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
27.02.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Trabzonspor için kritik hafta!

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Spor Toto Süper Lig'de dengelerin değiştiği günlerde Trabzonspor, 5 Mart Pazartesi günü sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretine Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek son verip moral bulan Trabzonspor, şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Beşiktaş karşısında kritik bir sınav verecek. İki takım için de büyük bir öneme sahip müsabakada bordo-mavililer, zirve umutları için ya tamam ya devam anlamında keskin bir viraja girecek. Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılması halinde Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Kalan 11 hafta her şeye gebe

Spor Toto Süper Lig'de 36 puan ile 6. sırada bulunan Trabzonspor, 23. haftada Aytemiz Alanyaspor'u yenerek deplasmanda kazanan tek takım oldu. Uzun süren galibiyet hasretine son vererek moral bulan Karadeniz ekibi, Beşiktaş müsabakasıyla yeni bir sayfa daha açmak istiyor. Lider Galatasaray ve takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkı 11 olan Trabzonspor'un Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olan puan farkı 8 olurken bir üstündeki Kayserispor ile ise arasında 2 puanlık fark bulunuyor. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde büyük bir moral bulacak ve kalan haftalara öz güveni yüksek bir takım pozisyonunda girecek. Zirvede bulunan takımların ise birbirleriyle yapacakları maçlarda Trabzonspor, geride kalan maçların aksine fırsat haftalarını değerlendirebilirse yeni bir heyecan yakalamış olacak.

Çalımbay'ın zor haftası

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçta golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın cezalı olması ise bütün planları bozmuş durumda. Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümlerinde sinirlerine hakim olamayarak cezalı duruma düşen golcü oyuncunun yokluğu canları sıktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın en önemli gol umudu olan Burak Yılmaz'ın zorlu müsabakada forma giyemeyecek olması deneyimli çalıştırıcıyı zorlarken, hafta içinde yapılacak olan çalışmalarda alternatif oyun planları üzerinde duracak. Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk iddiasını güçlendiren Beşiktaş karşısında Burak Yılmaz'ın yokluğunda dezavantajlı konuma düşen bordo-mavili takımda N'Doye ve Rodallega'nın performansları da teknik heyeti tatmin edici düzeyde değil.

Çalımbay ilk antrenmanı kapadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kritik Beşiktaş maçı öncesi takımın yapacağı ilk antrenmanı basın mensuplarına kapattı. Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası takımına 2 gün izin veren ve Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak olan bordo-mavililerde, Çalımbay antrenmanı basına kapattı.

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